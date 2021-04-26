Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Капкан для монстра Сезоны Сезон 1 Серия 16

Капкан для монстра 2021 16 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 5 27 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 6 27 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 7 28 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 9 28 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 10 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 11 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 12 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 13 30 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 14 30 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 15 30 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 16 30 апреля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Капкан для монстра» Синицын хочет поменяться местами с адвокатом и выйти из изолятора. Они планируют осуществить перехват. Защитнику сообщают, что преступная группировка Синицына расправилась с его сыном три года назад.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше