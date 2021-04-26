В 1 сезоне 14 серии сериала «Капкан для монстра» полицейские ищут Николая. Они отправляются на свалку, где с ними расправляются преступники. Ковалев очнулся и узнал, что Петрова убили. В скором времени Толмачев обращается к Сергею за помощью.
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