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Каникулы Кроша
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Актёры 1 сезона сериала «Каникулы Кроша» (1980)
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Актеры сериала «Каникулы Кроша»
Вся информация о сериале
Василий Фунтиков
Vasily Funtikov
Владимир Сальников
Vladimir Salnikov
Ольга Битюкова
Olga Bityukova
Владимир Корецкий
Vladimir Koretsky
Вера Новикова
Vera Novikova
Борис Гусаков
Boris Gusakov
Нина Тер-Осипян
Nina Ter-Osipyan
Владимир Заманский
Vladimir Zamanskiy
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Владимир Бурлаков
Vladimir Burlakov
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