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Актёры 1 сезона сериала «Каникулы Кроша» (1980)

Актеры сериала «Каникулы Кроша» Вся информация о сериале
Василий Фунтиков Vasily Funtikov
Владимир Сальников
Владимир Сальников Vladimir Salnikov
Ольга Битюкова
Ольга Битюкова Olga Bityukova
Владимир Корецкий Vladimir Koretsky
Вера Новикова
Вера Новикова Vera Novikova
Борис Гусаков Boris Gusakov
Нина Тер-Осипян Nina Ter-Osipyan
Владимир Заманский
Владимир Заманский Vladimir Zamanskiy
Елена Тяпкина Yelena Tyapkina
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков Vladimir Burlakov
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