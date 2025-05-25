Хитрецы скупают на «Авито» поношенные махровые халаты и кромсают на полосы: шьют вещи, за которые в магазине просят немалые деньги

Маникюр со снежинками – прошлый век: в тренде 3 дизайна к Новому году – выглядят дорого и нарядно

Четыре ложки на литр воды – и дешевую горбушу гости путают с семгой: идеальную закуску на новогодний стол готовлю за час

Кадры случайные, а фильмы легендарные: угадайте 7 шедевров СССР по неожиданным сценам (тест)

Старый Кайл Риз и молодая Сара Коннор: этот свежий боевик – настоящий подарок для всех, кто ждет нового «Терминатора»

Прибыли на станцию «Ностальгия»: наберите хоть 3/5 в музыкальном тесте о поездах в кино СССР — или вагончик уже не тронется

«Над этим трэшем можно было бы посмеяться», но лучше пройти тест: угадайте 5 фильмов СССР по негативным отзывам

По следам советской классики: 3 крутых российских детектива, которые будто скопировали «Место встречи...» — №3 «продолжил дело Жеглова»

9-й сезон не увидим даже в 2027-м: звезда «Невского» уже не скрывает – про Пашу Семенова можно забыть

«Фильм — просто мусор»: американцы посмотрели культовый «Брат 2» и разнесли картину Балабанова в пух и прах