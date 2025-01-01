Меню
Цитаты из сериала Правосудие

[молитва в лагере Бойда]
Рейлан Гивенс Господи, прежде чем мы начнём есть, просим Тебя простить наши грехи, особенно Бойда — который взорвал черную церковь с помощью реактивного гранатомета, а потом выстрелил своему сообщнику Джареду Хейлу в затылок на мосту Тейтс-Крик. Пусть образ мозговых осколков Джареда на том лобовом стекле не испортит нам аппетит, но пусть знание о грехах Бойда поможет направить этих мужчин. Пусть эта еда обеспечит их всем необходимым. Но если нет, пусть они утешатся тем, что Служба маршалов США предлагает пятьдесят тысяч долларов любому, кто даст информацию, которая вернёт Бойда в тюрьму. Наличными или чеком, как они захотят. Или Иисусу. Кому угодно. Во имя Твое, мы молимся. Аминь.
Raylan Givens Я стрелял в людей, которые мне нравятся, и за меньшую причину.
Карл Хансельман В следующий раз, когда будешь в Цинциннати, загляни в галерею. Я покажу тебе свою коллекцию. Думаю, ты будешь весьма удивлён.
Рейлан Гивенс Честно говоря, я бы лучше свой ч#рт вставил в блендер.
Шеф-подполнитель Арт Муллен Ну, это решило бы некоторые проблемы.
Raylan Givens Ответ таков: мне и мертвым совам пофиг.
Boyd Crowder Правда всегда звучит как ложь для грешника.
Рейлан Гивенс [пока он бросает пулю на персонажа, лежащего на полу] Следующая придёт быстрее.
Заместитель шерифа Арт Муллен [говоря о Бойде Краудере] Может, он стал каким-то народным мстителем.
Рейлан Гивенс Хммм, может, он Бэтмен.
Заместитель шерифа Арт Муллен Какая именно часть "находится под расследованием" вызывает у тебя недоумение?
Рэйлан Гивенс Меня многое сбивает с толку, Арт.
Winona Hawkins Ты уже не в том возрасте, чтобы драться, разве нет?
Raylan Givens Определенно слишком стар, чтобы проигрывать.
Raylan Givens Иногда нам приходится заключать сделки с отребьем, потому что мы нацелены на жизнь, которая еще ниже по сравнению с ними.
Ava Crowder Если я начну отсчет с десяти, то к пяти могу потерять терпение.
Рейлан Гивенс Ты не забыл принести свою ракетницу, а?
Бойд Краудер Я не подумал её захватить.
Tim Gutterson Не впускаете, да? Ты пытался заигрывать?
Raylan Givens Он был невосприимчив к моим чарам.
Chief Deputy Art Mullen Сказано, только герои.
Tim Gutterson О, понятно. Ты им показал свою рану на заднице?
Chief Deputy Art Mullen Я не думал, что вечер будет таким.
Tim Gutterson Солдат вечер. Э, я не принес плащ. Думаю, этого хватит.
[показывает военный удостоверение]
Бойд Краудер Я попросил его shut down его завод по производству яда и всего лишь сделал наблюдение о его взрывоопасности.
Raylan Givens Это десятигаллонная шляпа на двадцатигаллонной голове.
Ава Краудер Разве прокурор не велел тебе держаться подальше от Бойда?
Рейлан Гивенс Это больше похоже на рекомендацию.
[повторяющаяся реплика]
Бойд Краудер Огневой привет!
Бойд Краудер Рейлан, со всеми этими людьми, ты ищешь Усаму бен Ладена? Я почти уверен, что его здесь нет.
Raylan Givens Мне нужна скорая помощь и судмедэксперт.
Начальник заместителя Арт Маллен Я сказал тебе сделать одно простое дело - не мешать свидетелю в своём же деле - и ты даже с этим не справился!
Бойд Краудер Что привело тебя в мой дом?
Рейлан Гивенс О, это теперь твой дом?
Бойд Краудер Да, prison — это мой дом.
Рэйлан Гивенс Теперь, Арло, говори словами.
Raylan Givens Ты собираешься уворачиваться от пули? Это я бы хотел увидеть.
Заместитель главного шерифа Арт Муллен Кто-то в Харлане всерьез собирается заняться метом.
Рэйлан Гивенс Или у народа в Харлане действительно дичайшая пробка.
Raylan Givens Если будешь говорить, я запихну тебя в багажник и сам уеду.
Dewey Crowe Я не могу водить, будучи в наручниках к чертовому рулю!
Raylan Givens Ты быстро втянешься.
Ava Crowder Я взрослая, Рейлан. Я о себе заботилась задолго до того, как ты приехал в город на своем белом коне.
Raylan Givens Мне нужно убедить её выбраться из Кентукки.
Winona Hawkins И ты думаешь, что оставить её, в наручниках, у дома твоей экс-жены решит проблему?
Бойд Краудер Не мог бы ты попросить своих друзей быть немного аккуратнее с нашими вещами?
Рейлан Гивенс Ну, я мог бы, но они ищут свидетеля убийства, так что не думаю, что они будут слушать.
Ava Crowder Ты запятнана тёмным пятном D-I-V-O-R-C-E.
Raylan Givens Мой брак закончился чуть более мирно, чем твой.
Ava Crowder Смешно, почему твой брак закончился?
Raylan Givens На тот момент это казалось хорошей идеей.
Дики Беннет Рейлан Гивенс... я видел тебя с твоей большой шляпой по телевизору на днях.
Рейлан Гивенс Как выглядело?
Дики Беннет Как всегда.
Бойд Краудер Я научился думать, не споря с самим собой.
Boyd Crowder Что ж, если моё выживание — это приятный побочный эффект моего бескорыстного поступка, так тому и быть.
Lucky Почему я, почему мне суждено жить?
Arlo Givens Какого черта я выгляжу как святой? Я не могу ответить на эту хрень.
Winona Hawkins Сложно злиться на Рейлана.
Ava Crowder Мне придётся купить новую кровать. Если только я не хочу оставить эту в качестве предмета для разговоров.
Бойд Краудер Ибо я снова рожден в глазах Господа.
Гари Хокинс Рэйлан? Ты не надел шляпу.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Роберт Пикардо
Robert Picardo
Ник Сирси
Ник Сирси
Nick Searcy
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
Натали Зи
Натали Зи
Natalie Zea
Джоэль Картер
Джоэль Картер
Joelle Carter
Джекоб Питтс
Jacob Pitts
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Damon Herriman
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Рэймонд Дж. Барри
Raymond J. Barry
Уильям Рэгсдэйл
William Ragsdale
