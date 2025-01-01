[молитва в лагере Бойда]

Господи, прежде чем мы начнём есть, просим Тебя простить наши грехи, особенно Бойда — который взорвал черную церковь с помощью реактивного гранатомета, а потом выстрелил своему сообщнику Джареду Хейлу в затылок на мосту Тейтс-Крик. Пусть образ мозговых осколков Джареда на том лобовом стекле не испортит нам аппетит, но пусть знание о грехах Бойда поможет направить этих мужчин. Пусть эта еда обеспечит их всем необходимым. Но если нет, пусть они утешатся тем, что Служба маршалов США предлагает пятьдесят тысяч долларов любому, кто даст информацию, которая вернёт Бойда в тюрьму. Наличными или чеком, как они захотят. Или Иисусу. Кому угодно. Во имя Твое, мы молимся. Аминь.