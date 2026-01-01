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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
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