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Киноафиша Сериалы Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2022)

Актеры сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» Вся информация о сериале
Пол-Микель Уильямс Paul-Mikél Williams
Darius Bowman Райан Поттер
Райан Поттер Ryan Potter
Kenji Kon Бенжамин Флорес мл.
Бенжамин Флорес мл. Benjamin Flores Jr.
Шон Джамброун
Шон Джамброун Sean Giambrone
Ben Pincus Каусар Мохаммед
Каусар Мохаммед Kausar Mohammed
Адам Хэррингтон Adam Harrington
Шон Джамброун
Шон Джамброун Sean Giambrone
Дженна Ортега
Дженна Ортега Jenna Ortega
Brooklynn Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист Kirby Howell-Baptiste
Джамила Джамил
Джамила Джамил Jameela Jamil
Рейни Родригес
Рейни Родригес Raini Rodriguez
Sammy Gutierrez
Майки Келли Mikey Kelley
Секунда Смит
Секунда Смит Secunda Wood
Роджер Крэйг Смит
Роджер Крэйг Смит Roger Craig Smith
Эндрю Кисино
Эндрю Кисино Andrew Kishino
Дэйв Б. Митчелл Dave B. Mitchell
Райан Поттер
Райан Поттер Ryan Potter
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл Glen Powell
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент Haley Joel Osment
Окьерете Онаодован
Окьерете Онаодован Okieriete Onaodowan
Рейни Родригес
Рейни Родригес Raini Rodriguez
Antonio Alvarez
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