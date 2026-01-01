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Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Сезоны
Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2022)
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Актеры сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»
Вся информация о сериале
Пол-Микель Уильямс
Paul-Mikél Williams
Darius Bowman
Райан Поттер
Ryan Potter
Kenji Kon
Бенжамин Флорес мл.
Benjamin Flores Jr.
Шон Джамброун
Sean Giambrone
Ben Pincus
Каусар Мохаммед
Kausar Mohammed
Адам Хэррингтон
Adam Harrington
Шон Джамброун
Sean Giambrone
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Brooklynn
Кирби Хауэлл-Баптист
Kirby Howell-Baptiste
Джамила Джамил
Jameela Jamil
Рейни Родригес
Raini Rodriguez
Sammy Gutierrez
Майки Келли
Mikey Kelley
Секунда Смит
Secunda Wood
Роджер Крэйг Смит
Roger Craig Smith
Эндрю Кисино
Andrew Kishino
Дэйв Б. Митчелл
Dave B. Mitchell
Райан Поттер
Ryan Potter
Глен Пауэлл
Glen Powell
Хэйли Джоэл Осмент
Haley Joel Osment
Окьерете Онаодован
Okieriete Onaodowan
Рейни Родригес
Raini Rodriguez
Antonio Alvarez
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