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Киноафиша Сериалы Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2021)

Актеры сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» Вся информация о сериале
Пол-Микель Уильямс Paul-Mikél Williams
Darius Bowman Каусар Мохаммед
Каусар Мохаммед Kausar Mohammed
Шон Джамброун
Шон Джамброун Sean Giambrone
Ben Pincus Дженна Ортега
Дженна Ортега Jenna Ortega
Brooklynn Стефани Беатриз
Стефани Беатриз Stephanie Beatriz
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон Angus Sampson
Райан Поттер
Райан Поттер Ryan Potter
Kenji Kon Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд Bradley Whitford
Рейни Родригес
Рейни Родригес Raini Rodriguez
Sammy Gutierrez Джамила Джамил
Джамила Джамил Jameela Jamil
Кестон Джон
Кестон Джон Keston John
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл Glen Powell
Секунда Смит
Секунда Смит Secunda Wood
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