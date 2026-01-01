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Киноафиша Сериалы Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2020)

Актеры сериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» Вся информация о сериале
Пол-Микель Уильямс Paul-Mikél Williams
Darius Bowman Шон Джамброун
Шон Джамброун Sean Giambrone
Ben Pincus Каусар Мохаммед
Каусар Мохаммед Kausar Mohammed
Дженна Ортега
Дженна Ортега Jenna Ortega
Brooklynn Райан Поттер
Райан Поттер Ryan Potter
Kenji Kon Рейни Родригес
Рейни Родригес Raini Rodriguez
Sammy Gutierrez
Грег Чун Greg Chun
Джамила Джамил
Джамила Джамил Jameela Jamil
Джефф Бергман
Джефф Бергман Jeff Bergman
Кестон Джон
Кестон Джон Keston John
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл Glen Powell
Секунда Смит
Секунда Смит Secunda Wood
Роджер Крэйг Смит
Роджер Крэйг Смит Roger Craig Smith
Бенжамин Флорес мл.
Бенжамин Флорес мл. Benjamin Flores Jr.
Джеймс Арнольд Тейлор
Джеймс Арнольд Тейлор James Arnold Taylor
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