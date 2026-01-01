Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Наследие Юпитера Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Наследие Юпитера» (2021)

Актеры сериала «Наследие Юпитера» Вся информация о сериале
Джош Дюамель
Джош Дюамель Josh Duhamel
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс Ben Daniels
Лесли Бибб
Лесли Бибб Leslie Bibb
Эндрю Хортон
Эндрю Хортон Andrew Horton
Елена Кампурис
Елена Кампурис Elena Kampouris
Chloe Sampson Майк Уэйд
Майк Уэйд Mike Wade
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер Matt Lanter
Грейси Дзинни Gracie Dzienny
Тайлер Мэйн Tyler Mane
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Дэвид Джулиан Хирш David Julian Hirsh
Ричард Блэкберн Richard Blackburn
Теника Дэвис
Теника Дэвис Tenika Davis
Анна Акана
Анна Акана Anna Akana
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше