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Невероятные приключения Джоджо
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Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Невероятные приключения Джоджо» (2021)
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Актеры сериала «Невероятные приключения Джоджо»
Вся информация о сериале
Кира Баклэнд
Kira Buckland
Casey Mongillo
Тиана Камачо
Tiana Camacho
Дино Андраде
Dino Andrade
Морган Лор
Morgan Laure
Luis Bermudez
Исаак Робинсон-Смит
Isaac Robinson-Smith
Уильям Фредерик Найт
William Frederick Knight
Аи Файруз
Ai Fairouz
Эмбер Ли Коннорс
Amber Lee Connors
Дэвид Матранга
David Matranga
Джон Бентли
John Bentley
Мэттью Мерсер
Matthew Mercer
Jotaro Kujo
Мэттью Мерсер
Matthew Mercer
Бен Балмаседа
Ben Balmaceda
Сьюзи Енг
Suzie Yeung
Дэвид Винсент
David Vincent
Дейв Уиттенберг
Dave Wittenberg
Бретань Лауда
Brittany Lauda
Патрик Сэйтц
Patrick Seitz
Стивен Фу
Stephen Fu
Билл Роджерс
Bill Rogers
Melissa Fahn
Кристофер Вейкамп
Christopher Wehkamp
Heather Gonzalez
Brent Mukai
Кэйтлин Гласс
Caitlin Glass
Дж. Майкл Татум
J. Michael Tatum
Tony Oliver
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Чо
Chō
Боб Картер
Bob Carter
Cassie Ewulu
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Секи Томокадзу
Seki Tomokazu
Brock Powell
Дженни Ёкобори
Jenny Yokobori
Мария Исэ
Mariya Ise
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Мугихито
Mugihito
Кейтлин Роброк
Kaitlyn Robrock
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Билл Батс
Bill Butts
Лиза Ортис
Lisa Ortiz
Marissa Lenti
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Такуми Ямадзаки
Takumi Yamazaki
Hiroki Maeda
Муцуми Тамура
Mutsumi Tamura
Рик Зефф
Rick Zieff
Лу Вивиан
Lu Vivian
Дора Файн
Dorah Fine
Carrie Savage
Сацуми Мацуда
Satsumi Matsuda
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Таканори Хосино
Takanori Hoshino
Тядо Хории
Chado Horii
Анджали Кунапанени
Anjali Kunapaneni
Ларисса Галлахер
Larissa Gallagher
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