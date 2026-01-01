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Невероятные приключения Джоджо
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Актёры 2 сезона сериала «Невероятные приключения Джоджо» (2014)
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Актеры сериала «Невероятные приключения Джоджо»
Вся информация о сериале
Д.С. Дуглас
D.C. Douglas
Dorothy Elias-Fahn
Ryan Bartley
Чо
Chō
Хой Дао
Khoi Dao
Кэм Кларк
Cam Clarke
Джон Аллен
John Allen
Аяка Асаи
Ayaka Asai
Даисукэ Хиракава
Daisuke Hirakawa
Noriaki Kakyoin
Jalen K. Cassell
Грег Чун
Greg Chun
Кинрю Аримото
Kinryû Arimoto
Мисато Фукуэн
Misato Fukuen
Iggy
Мэттью Мерсер
Matthew Mercer
Jotaro Kujo
Даисукэ Оно
Daisuke Ono
Jotaro Kujo
Ричард Эпкар
Richard Epcar
Joseph Joestar
Кевин Бриф
Kevin Brief
Jessica Gee-George
Кайл Хеберт
Kyle Hebert
Noriaki Kakyoin
Унсё Исидзука
Unshō Ishizuka
Joseph Joestar
Унсё Исидзука
Unsho Ishizuka
Joseph Joestar
Ребекка Дэвис
Rebecca Davis
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
Эдвард Боско
Edward Bosco
Рэй Чейз
Ray Chase
Фуминори Комацу
Fuminori Komatsu
Jean-Pierre Polnareff
Даг Эрхольц
Doug Erholtz
Jean-Pierre Polnareff
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Reiko Takagi
Сё Хаями
Sho Hayami
Barbara Goodson
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Dio Brando
Грант Джордж
Grant George
Макото Ясумура
Makoto Yasumura
Такахиро Фудживара
Takahiro Fujiwara
Том Чарльз
Tom Fahn
Hidenobu Kiuchi
Motoko Kumai
Эрика Харлакер
Erika Harlacher
Дзюнъити Сувабэ
Jun'ichi Suwabe
Тэссё Гэнда
Tesshô Genda
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Аюми Фудзимура
Ayumi Fujimura
Бандзё Гинга
Banjô Ginga
Сидзука Исигами
Shizuka Ishigami
Ая Хисакава
Aya Hisakawa
Армен Тейлор
Armen Taylor
Аи Какума
Ai Kakuma
Джули Энн Тейлор
Julie Ann Taylor
Рюити Кидзима
Ryûichi Kijima
Юко Каида
Yuko Kaida
Даг Эрхольц
Doug Erholtz
Сатико Кодзима
Sachiko Kojima
Кэрри Керанен
Carrie Keranen
Такуя Киримото
Takuya Kirimoto
Масами Ивасаки
Masami Iwasaki
Уэнди Ли
Wendee Lee
Тиаки Мори
Chiaki Mori
Кэнтаро Ито
Kentarō Itō
Nanako Mori
Мотому Киёкава
Motomu Kiyokawa
Патрик Сэйтц
Patrick Seitz
Юка Комацу
Yuka Komatsu
Тара Джейн
Tara Sands
Риэ Кугимия
Rie Kugimiya
Юрика Кубо
Yurika Kubo
Орион Акаба
Orion Acaba
Синдзи Кавада
Shinji Kawada
Майкл МакКоннохи
Michael McConnohie
Кайл Хеберт
Kyle Hebert
Стивен Мендел
Stephen Mendel
Дэвид Винсент
David Vincent
Эрика Мендес
Erica Mendez
Yasunori Matsumoto
Крис Паттон
Chris Patton
Кира Баклэнд
Kira Buckland
Ikue Ōtani
Икуэ Отани
Ikue Otani
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