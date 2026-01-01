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Киноафиша Сериалы Невероятные приключения Джоджо Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Невероятные приключения Джоджо» (2014)

Актеры сериала «Невероятные приключения Джоджо» Вся информация о сериале
Д.С. Дуглас D.C. Douglas
Dorothy Elias-Fahn
Ryan Bartley
Чо Chō
Хой Дао Khoi Dao
Кэм Кларк Cam Clarke
Джон Аллен John Allen
Аяка Асаи Ayaka Asai
Даисукэ Хиракава Daisuke Hirakawa
Noriaki Kakyoin
Jalen K. Cassell
Грег Чун Greg Chun
Кинрю Аримото Kinryû Arimoto
Мисато Фукуэн Misato Fukuen
Iggy
Мэттью Мерсер
Мэттью Мерсер Matthew Mercer
Jotaro Kujo Даисукэ Оно
Даисукэ Оно Daisuke Ono
Jotaro Kujo
Ричард Эпкар Richard Epcar
Joseph Joestar
Кевин Бриф Kevin Brief
Jessica Gee-George
Кайл Хеберт Kyle Hebert
Noriaki Kakyoin
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука Unshō Ishizuka
Joseph Joestar
Унсё Исидзука Unsho Ishizuka
Joseph Joestar Ребекка Дэвис
Ребекка Дэвис Rebecca Davis
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
Эдвард Боско Edward Bosco
Рэй Чейз
Рэй Чейз Ray Chase
Фуминори Комацу Fuminori Komatsu
Jean-Pierre Polnareff
Даг Эрхольц Doug Erholtz
Jean-Pierre Polnareff
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Reiko Takagi
Сё Хаями
Сё Хаями Sho Hayami
Barbara Goodson
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Dio Brando
Грант Джордж Grant George
Макото Ясумура Makoto Yasumura
Такахиро Фудживара Takahiro Fujiwara
Том Чарльз Tom Fahn
Hidenobu Kiuchi
Motoko Kumai
Эрика Харлакер Erika Harlacher
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ Jun'ichi Suwabe
Тэссё Гэнда
Тэссё Гэнда Tesshô Genda
Кэнго Каваниси Kengo Kawanishi
Аюми Фудзимура Ayumi Fujimura
Бандзё Гинга Banjô Ginga
Сидзука Исигами Shizuka Ishigami
Ая Хисакава Aya Hisakawa
Армен Тейлор
Армен Тейлор Armen Taylor
Аи Какума Ai Kakuma
Джули Энн Тейлор Julie Ann Taylor
Рюити Кидзима
Рюити Кидзима Ryûichi Kijima
Юко Каида
Юко Каида Yuko Kaida
Даг Эрхольц Doug Erholtz
Сатико Кодзима Sachiko Kojima
Кэрри Керанен
Кэрри Керанен Carrie Keranen
Такуя Киримото Takuya Kirimoto
Масами Ивасаки
Масами Ивасаки Masami Iwasaki
Уэнди Ли Wendee Lee
Тиаки Мори Chiaki Mori
Кэнтаро Ито
Кэнтаро Ито Kentarō Itō
Nanako Mori
Мотому Киёкава Motomu Kiyokawa
Патрик Сэйтц Patrick Seitz
Юка Комацу Yuka Komatsu
Тара Джейн Tara Sands
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия Rie Kugimiya
Юрика Кубо Yurika Kubo
Орион Акаба Orion Acaba
Синдзи Кавада Shinji Kawada
Майкл МакКоннохи Michael McConnohie
Кайл Хеберт Kyle Hebert
Стивен Мендел Stephen Mendel
Дэвид Винсент David Vincent
Эрика Мендес Erica Mendez
Yasunori Matsumoto
Крис Паттон Chris Patton
Кира Баклэнд Kira Buckland
Ikue Ōtani
Икуэ Отани Ikue Otani
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