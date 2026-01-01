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Киноафиша Сериалы Невероятные приключения Джоджо Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Невероятные приключения Джоджо» (2012)

Актеры сериала «Невероятные приключения Джоджо» Вся информация о сериале
Синтаро Асанума Shintarô Asanuma
Робби Дэймонд Robbie Daymond
Крис Джай Алекс Chris Jai Alex
Esidisi
Джонни Йонг Бош Johnny Yong Bosch
Jonathan Joestar Бен Дискин
Бен Дискин Ben Diskin
Joseph Joestar
Джон деМита John DeMita
Kars
Тони Аццолино Tony Azzolino
Рэй Чейз
Рэй Чейз Ray Chase
Аманда Селин Миллер Bennett Abara
Ю Хаяси Yu Hayashi
Марк Дирейсон Marc Diraison
Такахиро Фудживара Takahiro Fujiwara
Ая Эндо Aya Endou
Энтони Хансен Anthony Hansen
Ая Эндо
Ая Эндо Aya Endo
Кэндзи Номура Kenji Nomura
Chris Hackney
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми Ayako Kawasumi
Уэнди Ли Wendee Lee
Lisa Lisa
Томокадзу Сугита
Томокадзу Сугита Tomokazu Sugita
Joseph Joestar Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Dio Brando
Тэцу Инада Tetsu Inada
Dorothy Elias-Fahn
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ Kazuhiko Inoue
Kars
Стив Крамер Steve Kramer
Ричард Эпкар Richard Epcar
Naomi Kusumi
Jalen K. Cassell
Тан Каидзи Kaiji Tang
Yumiko Kobayashi
Кэидзи Фудзивара Keiji Fujiwara
Esidisi
Майкл МакКоннохи Michael McConnohie
Ютака Накано Yutaka Nakano
Юити Карасума Yûichi Karasuma
Ёдзи Уэда Yôji Ueda
Юка Кэитё Yuka Keicho
Рюити Кидзима
Рюити Кидзима Ryûichi Kijima
Тодд Хаберкорн
Тодд Хаберкорн Todd Haberkorn
Брайс Папенбрук
Брайс Папенбрук Bryce Papenbrook
Caesar Anthonio Zeppeli
Хироси Нака Hiroshi Naka
Дэвид Винсент David Vincent
Сатико Кодзима Sachiko Kojima
Takashi Nagasako
Юити Игути Yuichi Iguchi
Джо Охман Joe Ochman
Will A. Zeppeli
Мишель Руфф Michelle Ruff
Такамаса Моги Takamasa Mogi
Ikumi Hayama
Тосики Масуда Toshiki Masuda
Аи Какума Ai Kakuma
Даг Эрхольц Doug Erholtz
Кадзуюки Окицу Kazuyuki Okitsu
Jonathan Joestar
Кэнъитиро Мацуда Ken'ichirô Matsuda
Joe Hernandez
Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Юя Мураками Yûya Murakami
Тору Окава Tôru Ohkawa
Патрик Сэйтц Patrick Seitz
Dio Brando
Джеймисон Прайс Jamieson Price
Даг Стоун
Даг Стоун Doug Stone
Аи Ивамура Ai Iwamura
Кайл Маккарли Kyle McCarley
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