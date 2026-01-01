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Невероятные приключения Джоджо
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Невероятные приключения Джоджо» (2012)
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Актеры сериала «Невероятные приключения Джоджо»
Вся информация о сериале
Синтаро Асанума
Shintarô Asanuma
Робби Дэймонд
Robbie Daymond
Крис Джай Алекс
Chris Jai Alex
Esidisi
Джонни Йонг Бош
Johnny Yong Bosch
Jonathan Joestar
Бен Дискин
Ben Diskin
Joseph Joestar
Джон деМита
John DeMita
Kars
Тони Аццолино
Tony Azzolino
Рэй Чейз
Ray Chase
Аманда Селин Миллер
Bennett Abara
Ю Хаяси
Yu Hayashi
Марк Дирейсон
Marc Diraison
Такахиро Фудживара
Takahiro Fujiwara
Ая Эндо
Aya Endou
Энтони Хансен
Anthony Hansen
Ая Эндо
Aya Endo
Кэндзи Номура
Kenji Nomura
Chris Hackney
Аяко Кавасуми
Ayako Kawasumi
Уэнди Ли
Wendee Lee
Lisa Lisa
Томокадзу Сугита
Tomokazu Sugita
Joseph Joestar
Масаюки Като
Masayuki Katō
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Dio Brando
Тэцу Инада
Tetsu Inada
Dorothy Elias-Fahn
Кадзухико Иноуэ
Kazuhiko Inoue
Kars
Стив Крамер
Steve Kramer
Ричард Эпкар
Richard Epcar
Naomi Kusumi
Jalen K. Cassell
Тан Каидзи
Kaiji Tang
Yumiko Kobayashi
Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
Esidisi
Майкл МакКоннохи
Michael McConnohie
Ютака Накано
Yutaka Nakano
Юити Карасума
Yûichi Karasuma
Ёдзи Уэда
Yôji Ueda
Юка Кэитё
Yuka Keicho
Рюити Кидзима
Ryûichi Kijima
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Брайс Папенбрук
Bryce Papenbrook
Caesar Anthonio Zeppeli
Хироси Нака
Hiroshi Naka
Дэвид Винсент
David Vincent
Сатико Кодзима
Sachiko Kojima
Takashi Nagasako
Юити Игути
Yuichi Iguchi
Джо Охман
Joe Ochman
Will A. Zeppeli
Мишель Руфф
Michelle Ruff
Такамаса Моги
Takamasa Mogi
Ikumi Hayama
Тосики Масуда
Toshiki Masuda
Аи Какума
Ai Kakuma
Даг Эрхольц
Doug Erholtz
Кадзуюки Окицу
Kazuyuki Okitsu
Jonathan Joestar
Кэнъитиро Мацуда
Ken'ichirô Matsuda
Joe Hernandez
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Юя Мураками
Yûya Murakami
Тору Окава
Tôru Ohkawa
Патрик Сэйтц
Patrick Seitz
Dio Brando
Джеймисон Прайс
Jamieson Price
Даг Стоун
Doug Stone
Аи Ивамура
Ai Iwamura
Кайл Маккарли
Kyle McCarley
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