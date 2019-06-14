В 1 сезоне 9 серии сериала «Джетт» накануне предстоящей встречи с Бестиком для получения нового задания Джетт придумывает условия, при которых они смогут навсегда расстаться. Бестик рассказывает о причинах вражды с Чарли.
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