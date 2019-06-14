В 1 сезоне 8 серии сериала «Джетт» угрозы от собственного брата получает Феникс. Когда Диллон собирается отомстить, Джетт оказывается в сложной ситуации. Она вспоминает прошлое. Последнее задание для нее должен дать Бестик.
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