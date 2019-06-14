В 1 сезоне 3 серии сериала «Джетт», пытаясь отыскать, с чего началась ее связь с Фениксом, Джетт размышляет над прошлым. А тем временем Эванс дает ей новое задание, согласно которому необходимо вычислить, чем занимается Блер.
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