В 1 сезоне 1 серии сериала «Джетт» вышедшую из мест лишения свободы Дейзи Ковальски нанимает на работу криминальный авторитет и дает задание украсть кольцо у конкурента, который в данный момент находится на Кубе.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail