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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Джейн Эйр
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Джейн Эйр» (1983)
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Актеры сериала «Джейн Эйр»
Вся информация о сериале
Зела Кларк
Zelah Clarke
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Джуди Корнуэлл
Judy Cornwell
Алан Кокс
Alan Cox
Роберт Джеймс
Robert James
Колин Дживонс
Colin Jeavons
Джин Харви
Jean Harvey
Дэмиэн Томас
Damien Thomas
Трэйси Чайлдз
Tracey Childs
Эндрю Бикнелл
Andrew Bicknell
Локвуд Уэст
Lockwood West
Джулия Кэпплман
Joolia Cappleman
Кэрол Гиллис
Carol Gillies
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