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Киноафиша Сериалы Джейн Эйр Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Джейн Эйр» (1983)

Актеры сериала «Джейн Эйр» Вся информация о сериале
Зела Кларк Zelah Clarke
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Timothy Dalton
Джуди Корнуэлл Judy Cornwell
Алан Кокс Alan Cox
Роберт Джеймс Robert James
Колин Дживонс Colin Jeavons
Джин Харви Jean Harvey
Дэмиэн Томас Damien Thomas
Трэйси Чайлдз
Трэйси Чайлдз Tracey Childs
Эндрю Бикнелл Andrew Bicknell
Локвуд Уэст Lockwood West
Джулия Кэпплман Joolia Cappleman
Кэрол Гиллис Carol Gillies
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