Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Джейн Эйр Цитаты

Цитаты из сериала Джейн Эйр

Эдвард Фэйрфакс Рочестер Иногда мне хотелось бы быть немного лучше приспособленным, чтобы соответствовать ей внешне. Скажи мне сейчас, фея, которой ты являешься, ты не могла бы дать заклинание или фильтр, или что-то в этом роде?
Джейн Эйр Я была бы вне власти магии, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эдвард Ферфакс Рочестер Его внешность. Я забыла, как ты описывала его внешность. Сырой священник -- наполовину задушенный в белом воротнике? Хмм?
Джейн Эйр Сент-Джон одевается хорошо. Он очень handsome. Высокий. Светлый. С голубыми глазами. И с греческим профилем.
Эдвард Ферфакс Рочестер Чёрт возьми! Тебе он понравился, Джейн?
Джейн Эйр Да, он мне понравился, сэр! Но вы уже спрашивали меня об этом.
Эдвард Ферфакс Рочестер Возможно, ты больше не хочешь сидеть рядом со мной, мисс Эйр.
Джейн Эйр Почему нет, мистер Рочестер?
Эдвард Ферфакс Рочестер Контраст между высоким, грациозным, белокурым Аполлоном... и Вулканом: чёрным, широкоплечим и слепым в придачу.
Джейн Эйр Я никогда не думала об этом раньше... но ты действительно похож на Вулкана.
Эдвард Ферфакс Рочестер Хм!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Зела Кларк
Zelah Clarke
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше