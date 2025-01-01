Эдвард Фэйрфакс РочестерИногда мне хотелось бы быть немного лучше приспособленным, чтобы соответствовать ей внешне. Скажи мне сейчас, фея, которой ты являешься, ты не могла бы дать заклинание или фильтр, или что-то в этом роде?
Джейн ЭйрЯ была бы вне власти магии, сэр.
Эдвард Ферфакс РочестерЕго внешность. Я забыла, как ты описывала его внешность. Сырой священник -- наполовину задушенный в белом воротнике? Хмм?
Джейн ЭйрСент-Джон одевается хорошо. Он очень handsome. Высокий. Светлый. С голубыми глазами. И с греческим профилем.