Эдвард Ферфакс Рочестер Его внешность. Я забыла, как ты описывала его внешность. Сырой священник -- наполовину задушенный в белом воротнике? Хмм?

Джейн Эйр Сент-Джон одевается хорошо. Он очень handsome. Высокий. Светлый. С голубыми глазами. И с греческим профилем.

Эдвард Ферфакс Рочестер Чёрт возьми! Тебе он понравился, Джейн?

Джейн Эйр Да, он мне понравился, сэр! Но вы уже спрашивали меня об этом.

Эдвард Ферфакс Рочестер Возможно, ты больше не хочешь сидеть рядом со мной, мисс Эйр.

Джейн Эйр Почему нет, мистер Рочестер?

Эдвард Ферфакс Рочестер Контраст между высоким, грациозным, белокурым Аполлоном... и Вулканом: чёрным, широкоплечим и слепым в придачу.