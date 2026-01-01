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Джеймстаун
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Джеймстаун» (2018)
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Актеры сериала «Джеймстаун»
Вся информация о сериале
Naomi Battrick
Jocelyn
Макс Бисли
Max Beesley
Henry Sharrow
Claire Cox
Temperance Yeardley
Пэтси Фэрран
Patsy Ferran
Mercy
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Sir George Yeardley
Дин Леннокс Келли
Dean Lennox Kelly
Meredith Rutter
Берн Горман
Burn Gorman
Nicholas Farlow
Стюарт Мартин
Stuart Martin
Абиола Огунбийи
Abiola Ogunbiyi
Maria
Тони Питтс
Tony Pitts
Калани Кейпо
Kalani Queypo
Chacrow
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