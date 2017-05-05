В 1 сезоне 6 серии сериала «Джеймстаун» Сайлас занят поисками своего брата Генри. Алиса хочет, чтобы Джеймс Рид сделал для нее клинок. Близится торжество по случаю Дня Святого Иоанна, и в это время Джослин хочет расположить к себе окружающих.
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