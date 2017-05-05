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Киноафиша Сериалы Джеймстаун Сезоны Сезон 1 Серия 1

Джеймстаун 2017 - 2019 1 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Джеймстаун»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 5 мая 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 12 мая 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 19 мая 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 26 мая 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 2 июня 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 9 июня 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 16 июня 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 23 июня 2017
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Джеймстаун» события разворачиваются в 1619 году. Три дамы – Алиса, Верити и Джослин – собираются путешествовать на корабле из Англии в Джеймстаун . Их встречают мужчины, с которыми они собираются связать свою судьбу.

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