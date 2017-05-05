В 1 сезоне 1 серии сериала «Джеймстаун» события разворачиваются в 1619 году. Три дамы – Алиса, Верити и Джослин – собираются путешествовать на корабле из Англии в Джеймстаун . Их встречают мужчины, с которыми они собираются связать свою судьбу.
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