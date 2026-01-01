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Киноафиша Сериалы Джеймстаун Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Джеймстаун» (2017)

Актеры сериала «Джеймстаун» Вся информация о сериале
Naomi Battrick
Jocelyn
Макс Бисли
Макс Бисли Max Beesley
Henry Sharrow
Claire Cox
Temperance Yeardley
Пэтси Фэрран Patsy Ferran
Mercy
Шон Дули
Шон Дули Shaun Dooley
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг Jason Flemyng
Sir George Yeardley Берн Горман
Берн Горман Burn Gorman
Nicholas Farlow
Дин Леннокс Келли Dean Lennox Kelly
Meredith Rutter Гвилим Ли
Гвилим Ли Gwilym Lee
Стюарт Мартин
Стюарт Мартин Stuart Martin
Тони Питтс
Тони Питтс Tony Pitts
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