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Джеймстаун
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Джеймстаун» (2017)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Джеймстаун»
Вся информация о сериале
Naomi Battrick
Jocelyn
Макс Бисли
Max Beesley
Henry Sharrow
Claire Cox
Temperance Yeardley
Пэтси Фэрран
Patsy Ferran
Mercy
Шон Дули
Shaun Dooley
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Sir George Yeardley
Берн Горман
Burn Gorman
Nicholas Farlow
Дин Леннокс Келли
Dean Lennox Kelly
Meredith Rutter
Гвилим Ли
Gwilym Lee
Стюарт Мартин
Stuart Martin
Тони Питтс
Tony Pitts
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