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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Я — зомби» (2019)

Актеры сериала «Я — зомби» Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Clive Babineaux Рахул Коли
Рахул Коли Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Major Lilywhite Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Blaine DeBeers
Элисон Мичалка Aly Michalka
Peyton Charles
Брайс Ходжсон Bryce Hodgson
Don E
Дженнифер Ирвин Jennifer Irwin
Крис Лоуэлл
Крис Лоуэлл Chris Lowell
Кен Марино
Кен Марино Ken Marino
Гейдж Голайтли
Гейдж Голайтли Gage Golightly
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн Molly Hagan
Джессика Хэрмон Jessica Harmon
Брайс Ходжсон Bryce Hodgson
Эдди Джемисон
Эдди Джемисон Eddie Jemison
Стефани Николь Лемелин Stephanie Nicole Lemelin
Даран Норрис Daran Norris
Кинта Брансон
Кинта Брансон Quinta Brunson
Тонгай Арнольд Чириса Tongai Arnold Chirisa
Коллин Уинтон Colleen Winton
Билл Уайз Bill Wise
Джон Эммет Трэйси
Джон Эммет Трэйси John Emmet Tracy
Карим Абдул-Джаббар Kareem Abdul-Jabbar
Тим Чиу Tim Chiou
Райан Дэвлин Ryan Devlin
Кристи Лэйнг
Кристи Лэйнг Christie Laing
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