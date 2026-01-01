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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Я — зомби» (2018)

Актеры сериала «Я — зомби» Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Clive Babineaux Рахул Коли
Рахул Коли Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Major Lilywhite Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Blaine DeBeers
Элисон Мичалка Aly Michalka
Peyton Charles Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Angus McDonough Рэйчел Блум
Рэйчел Блум Rachel Bloom
Daniel Bonjour
Доун Льюис
Доун Льюис Dawnn Lewis
Джейсон Доринг Jason Dohring
Линда Пак Linda Park
Эдди Джемисон
Эдди Джемисон Eddie Jemison
Изабела Видович
Изабела Видович Izabela Vidovic
Адам Кауфман Adam Kaufman
Даран Норрис Daran Norris
Джеймс Джордан
Джеймс Джордан James Jordan
Брайс Ходжсон Bryce Hodgson
Don E
Птолеми Слокам Ptolemy Slocum
Джессика Хэрмон Jessica Harmon
Сэм Хантингтон
Сэм Хантингтон Sam Huntington
Лайсла Де Оливейра Laysla De Oliveira
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