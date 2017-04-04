В 3 сезоне 9 серии сериала «Я — зомби» от рук неизвестного убийцы погибает Мастер Подземелий. Расследуя дело, Лив и Клайв приходят к выводу, что покойный прямо из подвала дома пытался получить доступ к засекреченной атомной станции.
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