В 3 сезоне 5 серии сериала «Я — зомби» в руки к Лив попадает мозг покойной доминатрикс, задушенной очередным клиентом. Употребив в пищу мозг умершей, девушка обретает властный характер, который заставляет окружающих испытывать неловкость.
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