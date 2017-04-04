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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 3 Серия 3

Я — зомби 2015 - 2019 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Я — зомби»
Просто небо немного мягче
Сезон 3 / Серия 1 4 апреля 2017
Зомби знает лучше всего
Сезон 3 / Серия 2 11 апреля 2017
Ешь и молись, Лив
Сезон 3 / Серия 3 18 апреля 2017
Медленнее трепи языком
Сезон 3 / Серия 4 25 апреля 2017
Отшлепай зомби
Сезон 3 / Серия 5 2 мая 2017
Некоторые любят погорячее
Сезон 3 / Серия 6 9 мая 2017
Dirt Nap Time
Сезон 3 / Серия 7 16 мая 2017
Съешь Книвела
Сезон 3 / Серия 8 23 мая 2017
Двадцатигранник, умри
Сезон 3 / Серия 9 30 мая 2017
Возвращение мертвого парня
Сезон 3 / Серия 10 6 июня 2017
Утомительный заговор
Сезон 3 / Серия 11 13 июня 2017
В поисках мистера Хорошие Мозги. Часть 1
Сезон 3 / Серия 12 20 июня 2017
В поисках мистера Хорошие Мозги
Сезон 3 / Серия 13 27 июня 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Я — зомби» в руках у Лив и Клайва появляются улики по делу об убийстве местного гуру, помогавшего клиентам обрести душевную гармонию. Тем временем Мейджор продолжает искать Натали, получая ценную информацию.

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