В 3 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» Пейтон и Лив приходят к выводу, что все эти дни шли по ложному следу, тогда как Рави узнает об истинных намерениях охотников на зомби. Тем временем Мейджор находит утешение в интересной компании.
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