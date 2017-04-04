В 3 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» Пейтон и Лив приходят к выводу, что все эти дни шли по ложному следу, тогда как Рави узнает об истинных намерениях охотников на зомби. Тем временем Мейджор находит утешение в интересной компании.