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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Я — зомби» (2017)

Актеры сериала «Я — зомби» Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Clive Babineaux Рахул Коли
Рахул Коли Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Major Lilywhite Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Blaine DeBeers
Элисон Мичалка Aly Michalka
Peyton Charles Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Angus McDonough
Джейсон Доринг Jason Dohring
Джой Османски
Джой Османски Joy Osmanski
Тонгай Арнольд Чириса Tongai Arnold Chirisa
Андреа Сэвадж
Андреа Сэвадж Andrea Savage
Брук Лайонс
Брук Лайонс Brooke Lyons
Эдди Джемисон
Эдди Джемисон Eddie Jemison
Эндрю Колдуэлл
Эндрю Колдуэлл Andrew Caldwell
Натали Элин Линд
Натали Элин Линд Natalie Alyn Lind
Брайс Ходжсон Bryce Hodgson
Don E
Сэлли Прессман Sally Pressman
Даран Норрис Daran Norris
Шеней Граймс Shenae Grimes-Beech
Джоэль Джонстоун
Джоэль Джонстоун Joel Johnstone
Йоланда Пекораро Yolanda Pecoraro
Джессика Хэрмон Jessica Harmon
П. Линн Джонсон P. Lynn Johnson
Адам Кауфман Adam Kaufman
Greg Finley
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