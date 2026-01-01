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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Я — зомби» (2015)
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Актеры сериала «Я — зомби»
Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Rose McIver
Малколм Гудвин
Malcolm Goodwin
Clive Babineaux
Рахул Коли
Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti
Роберт Бакли
Robert Buckley
Major Lilywhite
Дэвид Андерс
David Anders
Blaine DeBeers
Элисон Мичалка
Aly Michalka
Peyton Charles
Роберт Неппер
Robert Knepper
Angus McDonough
Эдди Джемисон
Eddie Jemison
Стивен Уэбер
Steven Weber
Энрико Колантони
Enrico Colantoni
Стив Хитнер
Steve Hytner
Андреа Сэвадж
Andrea Savage
Молли Хэйгэн
Molly Hagan
Джейсон Антун
Jason Antoon
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Натали Браун
Natalie Brown
Justin Prentice
Greg Finley
Даран Норрис
Daran Norris
Джаз Рэйкол
Jazz Raycole
Йен Рид Кеслер
Ian Reed Kesler
Дэвид Старзик
David Starzyk
Адам Роуз
Adam Rose
Брук Лайонс
Brooke Lyons
Дэниэл Бесс
Daniel Bess
Мириам Флинн
Miriam Flynn
Маршалл Оллман
Marshall Allman
Бен Лосон
Ben Lawson
Джессика Хэрмон
Jessica Harmon
Fiona Gubelmann
Ли Гарлингтон
Lee Garlington
Брайс Ходжсон
Bryce Hodgson
Don E
Скайлер Дэй
Skyler Day
Wallace Langham
Nick Purcha
Оскар Нуньес
Oscar Nuñez
Стивен Уильямс
Steven Williams
Лиэнн Лэпп
Leanne Lapp
Мерси Мэлик
Mercy Malick
Даниэлла Алонсо
Daniella Alonso
Рик Фокс
Rick Fox
Курт Эванс
Kurt Evans
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