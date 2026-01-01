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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Я — зомби» (2015)

Актеры сериала «Я — зомби» Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Clive Babineaux Рахул Коли
Рахул Коли Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Major Lilywhite Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Blaine DeBeers
Элисон Мичалка Aly Michalka
Peyton Charles Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Angus McDonough Эдди Джемисон
Эдди Джемисон Eddie Jemison
Стивен Уэбер Steven Weber
Энрико Колантони
Энрико Колантони Enrico Colantoni
Стив Хитнер Steve Hytner
Андреа Сэвадж
Андреа Сэвадж Andrea Savage
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн Molly Hagan
Джейсон Антун Jason Antoon
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Натали Браун
Натали Браун Natalie Brown
Justin Prentice
Greg Finley
Даран Норрис Daran Norris
Джаз Рэйкол
Джаз Рэйкол Jazz Raycole
Йен Рид Кеслер Ian Reed Kesler
Дэвид Старзик David Starzyk
Адам Роуз Adam Rose
Брук Лайонс
Брук Лайонс Brooke Lyons
Дэниэл Бесс Daniel Bess
Мириам Флинн Miriam Flynn
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
Бен Лосон
Бен Лосон Ben Lawson
Джессика Хэрмон Jessica Harmon
Fiona Gubelmann
Ли Гарлингтон Lee Garlington
Брайс Ходжсон Bryce Hodgson
Don E
Скайлер Дэй Skyler Day
Wallace Langham
Nick Purcha
Оскар Нуньес
Оскар Нуньес Oscar Nuñez
Стивен Уильямс
Стивен Уильямс Steven Williams
Лиэнн Лэпп Leanne Lapp
Мерси Мэлик Mercy Malick
Даниэлла Алонсо
Даниэлла Алонсо Daniella Alonso
Рик Фокс Rick Fox
Курт Эванс Kurt Evans
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