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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Я — зомби» (2015)

Актеры сериала «Я — зомби» Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Роуз МакАйвер Rose McIver
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Clive Babineaux Рахул Коли
Рахул Коли Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Major Lilywhite Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Blaine DeBeers Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Стивен Уэбер Steven Weber
Nick Purcha
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн Molly Hagan
Элисон Мичалка Aly Michalka
Peyton Charles Хиро Канагава
Хиро Канагава Hiro Kanagawa
Бен Коттон Ben Cotton
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Алекс Паунович
Алекс Паунович Aleks Paunovic
Девон Гаммерсолл Devon Gummersall
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус Bex Taylor-Klaus
Анита Браун Anita Brown
Сара-Джейн Редмонд Sarah-Jane Redmond
Эрика Латтрелл
Эрика Латтрелл Erica Luttrell
Тай Олссон
Тай Олссон Ty Olsson
Elise Gatien
Крис Готье
Крис Готье Chris Gauthier
Фульвио Чечере Fulvio Cecere
Саммер Бишил
Саммер Бишил Summer Bishil
Перси Даггс III Percy Daggs III
Джефф Парис
Джефф Парис Jeffrey Vincent Parise
Даран Норрис Daran Norris
Кристофер Мейер Christopher Meyer
Мэттью Маккоулл Matthew MacCaull
Бен Уилкинсон Benjamin Wilkinson
Райан Хансен
Райан Хансен Ryan Hansen
Дэррил Квон Darryl Quon
Джесси Мосс
Джесси Мосс Jesse Moss
Серж Уд Serge Houde
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