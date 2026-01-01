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Я — зомби
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Я — зомби» (2015)
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Актеры сериала «Я — зомби»
Вся информация о сериале
Роуз МакАйвер
Rose McIver
Малколм Гудвин
Malcolm Goodwin
Clive Babineaux
Рахул Коли
Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti
Роберт Бакли
Robert Buckley
Major Lilywhite
Дэвид Андерс
David Anders
Blaine DeBeers
Брэдли Джеймc
Bradley James
Стивен Уэбер
Steven Weber
Nick Purcha
Молли Хэйгэн
Molly Hagan
Элисон Мичалка
Aly Michalka
Peyton Charles
Хиро Канагава
Hiro Kanagawa
Бен Коттон
Ben Cotton
Джуди Рейес
Judy Reyes
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
Девон Гаммерсолл
Devon Gummersall
Бекс Тейлор-Клаус
Bex Taylor-Klaus
Анита Браун
Anita Brown
Сара-Джейн Редмонд
Sarah-Jane Redmond
Эрика Латтрелл
Erica Luttrell
Тай Олссон
Ty Olsson
Elise Gatien
Крис Готье
Chris Gauthier
Фульвио Чечере
Fulvio Cecere
Саммер Бишил
Summer Bishil
Перси Даггс III
Percy Daggs III
Джефф Парис
Jeffrey Vincent Parise
Даран Норрис
Daran Norris
Кристофер Мейер
Christopher Meyer
Мэттью Маккоулл
Matthew MacCaull
Бен Уилкинсон
Benjamin Wilkinson
Райан Хансен
Ryan Hansen
Дэррил Квон
Darryl Quon
Джесси Мосс
Jesse Moss
Серж Уд
Serge Houde
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