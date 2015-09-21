В 1 сезоне 5 серии сериала «Измены» Даша с Юрой договариваются не расспрашивать друг друга о своих тайнах. Но Даша не может перестать думать, изменил ей муж или нет. Тем временем Славик уговаривает своего влиятельного отца помочь ему заполучить Асю.
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