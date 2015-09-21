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Измены 2015 2 серия 1 сезон

6.5 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 сентября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 22 сентября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 22 сентября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 сентября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 сентября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 24 сентября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 24 сентября 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 28 сентября 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 28 сентября 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 29 сентября 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 сентября 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 30 сентября 2015
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 30 сентября 2015
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 1 октября 2015
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 1 октября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Измены» Слава начинает преследовать Асю, чтобы уговорить ее сделать ту ночь не одноразовой акцией. А Даша, которой опостылел собственный муж, обращается к Асе за инструкцией, как найти любовников и как правильно изменять.

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