В 1 сезоне 2 серии сериала «Измены» Слава начинает преследовать Асю, чтобы уговорить ее сделать ту ночь не одноразовой акцией. А Даша, которой опостылел собственный муж, обращается к Асе за инструкцией, как найти любовников и как правильно изменять.