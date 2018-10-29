В 3 сезоне 2 серии сериала «Ивановы-Ивановы» сводные братья закончили школу, и теперь каждый стоит перед выбором, где продолжить свое обучение. Даня задумывает поступать в столичный вуз, и Алексей пытается найти средства на аренду жилья для сына.
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