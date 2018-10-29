В 3 сезоне 16 серии сериала «Ивановы-Ивановы» домочадцы замечают, что Полина начала злоупотреблять вином. Даня расстроен из-за того, что он — третий лишний, когда Эля встречается со своей веселой подругой, но сводный брат берется ему помочь.