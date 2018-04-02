Во 2 сезоне 5 серии сериала «Ивановы-Ивановы» бывший бизнесмен старается набраться смелости, чтобы сознаться жене о потере их особняка, но Полина сама предлагает продать дом. Алексей с отцом помогают Антону хоть как-то отомстить Климову.
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