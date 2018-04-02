Во 2 сезоне 20 серии сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей задумывает повторить бизнес-схему с петардами перед новогодними праздниками. Климов хочет завоевать расположение Полины, а Даня надеется, что Эльвира все же сможет его простить.
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