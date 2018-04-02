Во 2 сезоне 17 серии сериала «Ивановы-Ивановы» двойное семейство готовится к свадьбе молодых. У Яны были иные мечты о ее брачной церемонии, а Даня не уверен, что сейчас готов к женитьбе. Климов настроен начать серьезные отношения с Полиной.
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