Во 2 сезоне 17 серии сериала «Ивановы-Ивановы» двойное семейство готовится к свадьбе молодых. У Яны были иные мечты о ее брачной церемонии, а Даня не уверен, что сейчас готов к женитьбе. Климов настроен начать серьезные отношения с Полиной.