Во 2 сезоне 13 серии сериала «Ивановы-Ивановы» Яна и Даня подают заявление на регистрацию брака в государственные органы. Лидия занимается организацией свадебной церемонии, а Ваня придумывает, как помирить родителей, Полину и Антона.
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