В 1 сезоне 4 серии сериала «Ивановы-Ивановы» богатое семейство ожидает в гости соседей. Супруги пытаются придумать логичное объяснение появлению новых домочадцев, далеких от элитарной культуры. Ваня планирует снять ролик, а Даня знакомится с Элей.
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