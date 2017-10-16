В 1 сезоне 1 серии сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей с отцом угрожают приставам ружьем, чтобы те держались подальше от их дома. Из-за последней выходки сына бизнесмен Антон теряет терпение и решает отправить Ваню в Суворовское училище.
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