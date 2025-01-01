Dennis ReynoldsЧто ты имеешь в виду, когда спрашиваешь, зачем нам матрас? Почему, черт возьми, ты думаешь, что мы потратили все эти деньги на лодку? Цель покупки лодки изначально была в том, чтобы угостить девушек алкоголем наверху, чтобы потом отвезти их в удобное место вниз, и ты понимаешь, они не смогут отказаться, из-за подвоха.
MacО, э... хорошо. Ты меня запутал в первой части. Вторая половина как-то удивила.
Dennis ReynoldsНу, чувак, подумай об этом. Она наедине с каким-то парнем, которого едва знает. Она оглядывается и что она видит? Ничего, кроме открытого моря. "Ах, мне некуда бежать! Что я, черт возьми, сделаю, скажу нет?"
Charlie KellyОна будет, как бы, в такосе каждый день. Итак, у меня есть желтые простыни. Это сыр. Зеленый - гуакамоле. Красная маленькая подушка для сальсы. И у меня есть симпатичные коричневые пижамы, чтобы она чувствовала себя как фарш, пока спит.
Dee ReynoldsТвоя жизнь куда более гламурная, чем я себе представляла.
RoxyДа, да. Теперь помоги мне вытащить эти крэк-камни из жопы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Reynolds[представляясь группе родителей, собравшихся в пабе Пэдди, чтобы записать своих детей в конкурс] Я знаю, некоторые из вас, возможно, слышали об этом другом парне... Я не собираюсь тр#х#ть ваших детей. Я не такой, это не моё. Я встретил того типа в стриптиз-баре!