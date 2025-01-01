Меню
Цитаты из сериала В Филадельфии всегда солнечно

Charlie Kelly Оооо, чёрт! Смотри на ту дверь, дружище. Видишь ту дверь? На ней написано "Пират"? Думаешь, там живёт пират?
Mac Зачем нам матрас?
Dennis Reynolds Что ты имеешь в виду, когда спрашиваешь, зачем нам матрас? Почему, черт возьми, ты думаешь, что мы потратили все эти деньги на лодку? Цель покупки лодки изначально была в том, чтобы угостить девушек алкоголем наверху, чтобы потом отвезти их в удобное место вниз, и ты понимаешь, они не смогут отказаться, из-за подвоха.
Mac О, э... хорошо. Ты меня запутал в первой части. Вторая половина как-то удивила.
Dennis Reynolds Ну, чувак, подумай об этом. Она наедине с каким-то парнем, которого едва знает. Она оглядывается и что она видит? Ничего, кроме открытого моря. "Ах, мне некуда бежать! Что я, черт возьми, сделаю, скажу нет?"
Mac Хорошо. Это... это кажется очень мрачным.
Dennis Reynolds Нет, нет, это не мрачно. Ты неправильно меня понимаешь, брат.
Mac Я-думаю, что понимаю.
Dennis Reynolds Да, ты не понимаешь, потому что если девушка скажет нет, то ответ, очевидно, будет нет...
Mac Нет. Правильно.
Dennis Reynolds Но дело в том, что она не скажет нет; она никогда не скажет нет из-за подвоха.
Mac ...Теперь ты говорил это слово "подвох" несколько раз. Какой-какой подвох?
Dennis Reynolds Подвох в том, что с ней могут произойти плохие вещи, если она откажется спать со мной. Не то чтобы с ней что-то случилось, но она думает, что это может случиться.
Mac Но кажется, что она не хочет спать с тобой...
Dennis Reynolds Почему ты этого не понимаешь? Она-она не знает, хочет ли она спать со мной! Это не проблема...
Mac Ты собираешься навредить женщинам?
Dennis Reynolds Я не собираюсь вредить этим женщинам! Почему я вообще должен им вредить? Мне кажется, ты совсем не понимаешь!
Mac Я не понимаю.
Dennis Reynolds Черт побери.
[замечает пожилую женщину, которая на них смотрит]
Dennis Reynolds Ну и не смотри на меня так. Ты определенно не будешь в опасности.
Mac Значит, они в опасности!
Dennis Reynolds Никто не в опасности!
Dennis Reynolds Давайте поговорим о том, что вам нравится и не нравится. Эм, а как насчёт вашей любимой еды? Что это будет?
Charlie Kelly О, молочный стейк.
Dennis Reynolds Хм, что?
Charlie Kelly Молочный стейк.
Dennis Reynolds Я не буду писать молочный стейк!
Mac Просто напиши стейк. Просто обычный стейк.
Dennis Reynolds Я напишу стейк.
Charlie Kelly Не пиши стейк, пиши молочный стейк. Она поймёт, что это.
Dennis Reynolds Нет, она не поймёт, что это, Чарли. Никто не знает, что это. Ладно, хорошо. Какое ваше любимое хобби?
Charlie Kelly Эм, магниты.
Dennis Reynolds Окей, что-то вроде изготовления магнитов, коллекционирования магнитов?
Mac Играть с магнитами?
Charlie Kelly Просто магниты.
Dennis Reynolds Я напишу сноубординг. Напишем сноубординг. Ладно, что вам нравится?
Charlie Kelly Эм, гули.
Mac Сука. О чём ты сейчас говоришь?
Charlie Kelly Ты знаешь, смешные маленькие зелёные гули.
Dennis Reynolds Что, как в фильмах? В мультфильмах?
Charlie Kelly Маленькие зелёные гули, приятель!
Mac Не пиши гулей!
Dennis Reynolds Я не пишу, я пишу про путешествия! Чёрт возьми! Что вам не нравится?
Charlie Kelly Колени людей.
Dennis Reynolds О, да брось! Чувак, давай! Мы всё это придумаем, давай свалим отсюда. Мы даже не будем тебя использовать.
Mac Бро, ты серьёзно? Знаешь что? Мы просто всё придумаем.
Charlie Kelly Закрой свои колени, если собираешься везде шастать...
Dennis Reynolds Сколько сыра ты сегодня съел?
Charlie Kelly Сколько сыра — это уже слишком много сыра?
Dennis Reynolds Любое количество сыра перед свиданием — это слишком много сыра!
Charlie Kelly Я съел много сыра, я съел целый кусок сыра.
Mac Ты съел целый кусок сыра?
Charlie Kelly Я так сильно нервничал, что просто начал есть сыр.
Mac [раздраженно и запутанно] Это успокаивает тебя?
Mac У меня есть идея.
Frank Reynolds [поворачивается в страхе] Откуда ты взялся?
Mac Фрэнк, я всё это время шёл рядом с тобой.
Charlie Kelly Что ты, ударишь его? Нет, это ужасная идея, я объясню почему: это не развернёт твою маму назад.
Деннис Рейнольдс Чарли не умеет читать.
Фрэнк Рейнольдс Он спланирует.
Деннис Рейнольдс Он спланирует, чтобы читать?
Charlie Kelly Эй, позже, ребята. Увидимся у ваших ж... Ну и не носите Н и Г на ваших Ж.
Jackie Что ты там снова делаешь?
Charlie Kelly Я, типа, уборщик в... э-э, я... полный насильник, понимаешь? Эм, африканцы, дислектики, дети, вот это вот всё.
Студент [рассматривая дерьмо] Кто бы это ни был, похоже, он ел газету.
Деннис Рейнолдс Ладно, теперь мы движемся в правильном направлении. Какой из вас идиотов ел чертову газету?
Чарли Келли Это будет в обе стороны, чувак. Извини.
Деннис Рейнолдс Правда?
Чарли Келли Да. Что еще? Что еще?
Студент Это похоже на кусок кредитной карты.
Фрэнк Рейнолдс Неопределенно.
Деннис Рейнолдс Как это может не относиться к одному из вас?
Чарли Келли Мне бы хотелось, чтобы это было так, чувак, но это неопределенно.
Студент О, боже, в этом стуле много крови. Кто бы это ни был, ему стоит обратиться к доктору.
Чарли Келли Ну, не судите нас; просто скажите, что там. Что там, что еще?
Студент Это шерсть волка?
Фрэнк Рейнолдс Также неопределенно.
Деннис Рейнолдс Господи Иисусе!
Frank Reynolds [поёт] Ты должен заплатить дань троллю, если хочешь попасть в это мальчишеское отверстие!
[повторяемая фраза]
Mac Как дела, су#и?
Donna Тебе тридцать три года, ты должна быть сексуально активной! Не стоит тр***** твоего дяди под столом!
Charlie Kelly Но я есть я.
Mac Да, но давай притворимся, что ты не ты, и просто попробуем привлечь женщину.
Mac [о М. Найте Шямалане] Он всегда ставит какой-нибудь потрясающий поворот в конце своих фильмов, чтобы запутать зрителей.
Charlie Kelly О да, да, как в "Шестом чувстве", ты выясняешь, что этот чувак в парике все это время — это Брюс Уиллис на протяжении всего фильма.
Frank Reynolds Я Мусорщик! Я выхожу, разбрасываю мусор по- всему- всему рингу! А потом начинаю жрать помойку! А потом я поднимаю мусорное ведро и я бью парень на голову.
Frank Reynolds Мы точно должны написать песню о том, как мы не трогаем детей! "Не трогай детей, это нехорошо трогать детей."
Mac Нет ничего быстрее, чтобы люди подумали, что ты трогаешь детей, чем написать об этом песню!
Dennis Reynolds [собирая команды для баскетбольной игры] Ладно, вы, вы, вы, вы и вы. Подходите сюда.
[все черные ребята идут к Деннису]
Dennis Reynolds Ладно. Теперь остальные дети можете идти с теми двумя лузерами там.
Mac Что-что-что? Какого чёрта здесь происходит?
Dennis Reynolds Я собираю свою команду.
Dee Reynolds Нет. Нет, ты-ты не можешь- ты не можешь взять всех...
Dennis Reynolds Я не могу взять...?
Dee Reynolds Ты не можешь взять всех...
Dennis Reynolds Что мне не нужно брать?
Mac Ты прекрасно знаешь, что ты сделал, сэр.
Mac Я думаю, тебе стоит переспать с Гейл Улиткой.
Frank Reynolds Моя племянница?
Mac Да.
Frank Reynolds Гейл Улитка?
Mac Слушай, что может быть более извращенным, чем это, а? Она не кровная родственница, так что это не так уж и странно.
Charlie Kelly Итак, у нас тут есть маленькая мексиканская девочка, и я думаю, ну что может она любить больше всего на свете?
Dennis Reynolds Ммм, такос.
Charlie Kelly Такос, дружище! Так почему бы не сделать для неё такосную постель? Понимаешь о чем я?
Dennis Reynolds Хорошо!
Charlie Kelly Она будет, как бы, в такосе каждый день. Итак, у меня есть желтые простыни. Это сыр. Зеленый - гуакамоле. Красная маленькая подушка для сальсы. И у меня есть симпатичные коричневые пижамы, чтобы она чувствовала себя как фарш, пока спит.
Dennis Reynolds Ах, она как фарш в середине.
Charlie Kelly Она как фарш в середине!
Charlie Kelly Кот в стене, э? Ладно, теперь ты говоришь на моём языке! Я знаю эту игру.
Charlie Kelly Оооо, будь моя Mother! Это океан?
Dennis Reynolds Да, приятель, это океан.
Charlie Kelly Что с другой стороны?
Frank Reynolds Европа.
Charlie Kelly Теперь, сколько времени потребуется...
Dennis Reynolds Не пытайся плыть в Европу.
Charlie Kelly *Не* плыви в Европу...
Frank Reynolds Не плыви.
Mac Господи, Франк. Ты стрижешь ногти на ногах ножом для стейка?
Charlie Kelly Предполагаю, у тебя с этим тоже проблемы?
Frank Reynolds Ах! Ой! Ой! Неудачный палец! Я плохо это сделал. О, это неудача. Это кровоточит. Мне нужно что-то, чтобы заткнуть порез.
Charlie Kelly Когда в последний раз мы играли в Ночной Ползунок вместе, Фрэнк?
Dennis Reynolds Ээ. Что-что это?
Charlie Kelly Ну, это... не о тебе. Почему бы тебе просто не записать?
Чарли Келли Мак, может ли жопа порваться пополам?
Мак Как туалетная бумага.
Dennis Reynolds Ого, что это у тебя за баллончик с краской, чувак?
Charlie Kelly Эээ, что у тебя за наряд, чувак?
Charlie Kelly ДОБРОЕ УТРО, СЕМЬЯ ХУАРЕС!
Charlie Kelly Ну и что, ты хочешь горничную?
Frank Reynolds Правильно, горничную. Горничную, с которой я смогу переспать.
Charlie Kelly Ты сделал всё, что мог, не обижайся! Я тоже возьму немного этой литературы на выходе.
Dennis Reynolds Она ведь не так уж и хорошо справилась с работой.
Charlie Kelly Ну, не нужно её добивать, мужик.
Глэдис Что происходит?
Деннис Рейнолдс Что происходит, Глэдис, так это то, что мы на ярмарке, и ты будешь вести себя как моя бабушка, ясно?
Глэдис Моя бабушка имела роман с Сьюзан Б. Энтони.
Деннис Рейнолдс Мне плевать.
Dee Reynolds Твоя жизнь куда более гламурная, чем я себе представляла.
Roxy Да, да. Теперь помоги мне вытащить эти крэк-камни из жопы.
Frank Reynolds [представляясь группе родителей, собравшихся в пабе Пэдди, чтобы записать своих детей в конкурс] Я знаю, некоторые из вас, возможно, слышали об этом другом парне... Я не собираюсь тр#х#ть ваших детей. Я не такой, это не моё. Я встретил того типа в стриптиз-баре!
Толстый Мак Хочешь инсулин?
Mac [к Франку] Господи, ты отвратителен. Отвратительное животное.
[готовится к конкурсу красоты для детей]
Морт Фрэнк. Фрэнк. Мне нужна вода. У меня во рту сухо.
Фрэнк Рейнольдс У тебя во рту сухо. Зайди в туалет и подставь рот под кран.
[Мак и Чарли поднимают руки]
Деннис Рейнольдс Ладно...
Чарли Келли Да, могу? Могу? Могу?
Ди Рейнольдс [поднимает руку] У меня есть...
Чарли Келли Кто это?
Фрэнк Рейнольдс Он моргатор. Я его пригласил.
[повторяющиеся фразы, произнесенные в произвольном порядке]
Мак Бум.
Денис Рейнольдс Бум.
Ди Рейнольдс Бум.
[повторяющиеся фразы, произнесенные в произвольном порядке]
Mac Абсолютно.
Charlie Kelly Абсолютно.
Dennis Reynolds Абсолютно.
