Mac Зачем нам матрас?

Dennis Reynolds Что ты имеешь в виду, когда спрашиваешь, зачем нам матрас? Почему, черт возьми, ты думаешь, что мы потратили все эти деньги на лодку? Цель покупки лодки изначально была в том, чтобы угостить девушек алкоголем наверху, чтобы потом отвезти их в удобное место вниз, и ты понимаешь, они не смогут отказаться, из-за подвоха.

Mac О, э... хорошо. Ты меня запутал в первой части. Вторая половина как-то удивила.

Dennis Reynolds Ну, чувак, подумай об этом. Она наедине с каким-то парнем, которого едва знает. Она оглядывается и что она видит? Ничего, кроме открытого моря. "Ах, мне некуда бежать! Что я, черт возьми, сделаю, скажу нет?"

Mac Хорошо. Это... это кажется очень мрачным.

Dennis Reynolds Нет, нет, это не мрачно. Ты неправильно меня понимаешь, брат.

Mac Я-думаю, что понимаю.

Dennis Reynolds Да, ты не понимаешь, потому что если девушка скажет нет, то ответ, очевидно, будет нет...

Dennis Reynolds Но дело в том, что она не скажет нет; она никогда не скажет нет из-за подвоха.

Mac ...Теперь ты говорил это слово "подвох" несколько раз. Какой-какой подвох?

Dennis Reynolds Подвох в том, что с ней могут произойти плохие вещи, если она откажется спать со мной. Не то чтобы с ней что-то случилось, но она думает, что это может случиться.

Mac Но кажется, что она не хочет спать с тобой...

Dennis Reynolds Почему ты этого не понимаешь? Она-она не знает, хочет ли она спать со мной! Это не проблема...

Mac Ты собираешься навредить женщинам?

Dennis Reynolds Я не собираюсь вредить этим женщинам! Почему я вообще должен им вредить? Мне кажется, ты совсем не понимаешь!

Mac Я не понимаю.

Dennis Reynolds Черт побери.

[замечает пожилую женщину, которая на них смотрит]

Dennis Reynolds Ну и не смотри на меня так. Ты определенно не будешь в опасности.

Mac Значит, они в опасности!