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Актёры 1 сезона сериала «Итэвон Класс» (2020)
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Актеры сериала «Итэвон Класс»
Вся информация о сериале
Пак Со-джун
Park Seo-joon
Ким Да-ми
Kim Da-mi
Jo Yi Seo
Ю Джэ-мён
Yoo Jae-myeong
Квон На-ра
Kwon Na-ra
Пак По-гом
Park Bo-geom
Ан Бо-хён
An Bo-hyeon
Jang Geun Won
Ким Дон-хи
Kim Dong-hee
Jang Geun Soo
Goo Bon-jin
Ли Дэвид
Da-wit Lee
Ким Хе-ын
Kim Hye-eun
Вон Хён-джун
Won Hyeon-joon
Со Ын-су
Seo Eun-soo
Сон Хён-джу
Sung Hyun-joo
Ё Джу-ха
Yeo Joo-Ha
Щин Дон-нёк
Sin Dong-ryeok
Ли Джу-ён
Lee Joo-yeong
Рю Гён-су
Ryoo Kyung-Soo
Eom Ji-man
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