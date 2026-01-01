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Актёры 1 сезона сериала «Итэвон Класс» (2020)

Актеры сериала «Итэвон Класс» Вся информация о сериале
Пак Со-джун
Пак Со-джун Park Seo-joon
Ким Да-ми
Ким Да-ми Kim Da-mi
Jo Yi Seo Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён Yoo Jae-myeong
Квон На-ра
Квон На-ра Kwon Na-ra
Пак По-гом Park Bo-geom
Ан Бо-хён An Bo-hyeon
Jang Geun Won Ким Дон-хи
Ким Дон-хи Kim Dong-hee
Jang Geun Soo
Goo Bon-jin
Ли Дэвид Da-wit Lee
Ким Хе-ын
Ким Хе-ын Kim Hye-eun
Вон Хён-джун Won Hyeon-joon
Со Ын-су Seo Eun-soo
Сон Хён-джу Sung Hyun-joo
Ё Джу-ха Yeo Joo-Ha
Щин Дон-нёк Sin Dong-ryeok
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён Lee Joo-yeong
Рю Гён-су
Рю Гён-су Ryoo Kyung-Soo
Eom Ji-man
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