В 1 сезоне 3 серии сериала «Неуязвимый» Марк вынужден покинуть подготовку к занятиям и отправиться на спасение горы Рашмор от сумасшедшего ученого. Робот испытывает трудности, пытаясь организовать новую супергеройскую команду.
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