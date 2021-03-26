В 1 сезоне 2 серии сериала «Неуязвимый», когда отец Марка отходит от супергеройских дел, Грейсон-младший с трудом справляется с защитой города во время вторжения врагов из другого измерения. Тогда он решает объединиться с командой юных супергероев.
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