Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Замкнутый босс
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Замкнутый босс» (2017)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Замкнутый босс»
Вся информация о сериале
Ён У-джин
Yeon Woo-jin
Пак Хе-су
Park Hye-soo
Кон Сын-ён
Kong Seung-yeon
Ким Ын-су
Kim Eung-soo
Хан Чхэ-а
Chae-Ah Han
Ли Бён-джун
Lee Byeong-joon
Чхве Бён-мо
Choi Byeong-mo
Чон Хё-сон
Jun Hyo-Seong
Чан Хи-джин
Jang Hee-jin
Jung Doo-kyum
Е Джи-вон
Ye Ji-won
Юн Пак
Yoon Park
Ким Е-рён
Kim Ye-ryeong
Пак Ён-гю
Park Yeong-gyoo
Пак Сан-мён
Park Sang-myeon
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить