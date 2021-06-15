В 1 сезоне сериала «Инсталайф» события разворачиваются в российской столице. Пять главных героинь — лучшие подруги, которые делятся друг с другом своими проблемами и переживаниями. Каждая наблюдает за жизнью других с помощью «Инстаграма». Оля стремится пробиться в большом городе, Ира старается пережить тяжелое расставание с парнем, Вероника переживает из-за своей фигуры и надеется похудеть, Алена воспитывает ребенка и очень хочет вернуться к работе, а Катя влюблена в женатого мужчину и хочет выдернуть его из семьи.