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Инсталайф 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инсталайф
Киноафиша Сериалы Инсталайф Сезоны Сезон 1

Инсталайф 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инсталайф»

В 1 сезоне сериала «Инсталайф» события разворачиваются в российской столице. Пять главных героинь — лучшие подруги, которые делятся друг с другом своими проблемами и переживаниями. Каждая наблюдает за жизнью других с помощью «Инстаграма». Оля стремится пробиться в большом городе, Ира старается пережить тяжелое расставание с парнем, Вероника переживает из-за своей фигуры и надеется похудеть, Алена воспитывает ребенка и очень хочет вернуться к работе, а Катя влюблена в женатого мужчину и хочет выдернуть его из семьи.

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Список серий сериала Инсталайф График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2021
График выхода всех сериалов
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