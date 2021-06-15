«Инсталайф» — российский комедийный сериал, созданный онлайн-сервисом «Премьер». Действие шоу фокусируется на пяти подругах, проживающих в российской столице. Каждая из них наблюдает за жизнями других через Instagram. Первая девушка, Оля, пытается пробиться в большом городе, ведь она приехала из провинции, вторая, Ира, страдает после расставания с любимым парнем, третья, Вероника, переживает из-за своей фигуры и пытается сидеть на диете, четвертая, Алена, воспитывает маленького сына и ужасно скучает по любимой работе, а пятая, Катя, влюблена в чужого мужа.