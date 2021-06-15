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Киноафиша Сериалы Инсталайф
Инсталайф (2021 - …) Инсталайф 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

«Инсталайф» — российский комедийный сериал, созданный онлайн-сервисом «Премьер». Действие шоу фокусируется на пяти подругах, проживающих в российской столице. Каждая из них наблюдает за жизнями других через Instagram. Первая девушка, Оля,  пытается пробиться в большом городе, ведь она приехала из провинции, вторая, Ира, страдает после расставания с любимым парнем, третья, Вероника, переживает из-за своей фигуры и пытается сидеть на диете, четвертая, Алена, воспитывает маленького сына и ужасно скучает по любимой работе, а пятая, Катя, влюблена в чужого мужа.

Инсталайф - трейлер
Инсталайф
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Данила Якушев
Данила Якушев
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина Ирина
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Антон Кукушкин
Антон Кукушкин
Юлия Серина
Юлия Серина Вероника
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Инсталайф - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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