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Белая ворона
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Белая ворона» (2017)
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Актеры сериала «Белая ворона»
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Исса Рэй
Issa Rae
Issa Dee
Джей Эллис
Jay Ellis
Ивонн Орджи
Yvonne Orji
Лиза Джойс
Lisa Joyce
Frieda
Наташа Ротуэлл
Natasha Rothwell
И’лан Ноэль
Y'lan Noel
Daniel King
Кэти Кертин
Catherine Curtin
Нил Браун-мл.
Neil Brown Jr.
Аманда Силс
Amanda Seales
Tiffany DuBois
Gabrielle Dennis
Sarunas J. Jackson
Спенсер Гаррет
Spencer Garrett
Тру Коллинз
Tru Collins
Wade Allain-Marcus
A. Russell Andrews
Л. Скотт Колдуэлл
L. Scott Caldwell
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
Карлос Карраско
Carlos Carrasco
Хейли Кийоко
Hayley Kiyoko
David Hull
Денис Й. Даус
Denise Dowse
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